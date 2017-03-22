وزارة التعليم عن تسمم التلاميذ: «نتابع الموضوع باهتمام»

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قالت وزارة التربية والتعليم - اليوم الأربعاء - إنه تم نقل الطلاب المشتبه في إصابتهم بالتسمم ببعض المحافظات إلى المستشفيات، وجارٍ عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وكان المئات من الطلاب قد نُقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية، لإصابتهم بأعراض تسمم عقب تناولهم للوجبات المدرسية، وذلك في عدد من المحافظات، منها أسوان وسوهاج والسويس والمنوفية.

وأضافت الوزارة - في بيان - أنها تتابع الموضوع باهتمام، وتطمئن على حالات جميع التلاميذ، كما تم تشكيل لجان للمتابعة لفحص الوجبات المدرسية بالمديريات؛ لمعرفة أسباب الواقعة، وتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية، مؤكدةً أنها ستعلن عن حالات التلاميذ ونتيجة الفحص فور وصولها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بتشكيل لجان متابعة لجميع المحافظات؛ للوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بتخزين وتداول الوجبات المدرسية، واتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعاقد، والفحص قبل الاستلام؛ لضمان وصولها للطلاب بحالة ممتازة، على حد قول الوزارة.