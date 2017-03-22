بلومبرج: شركات برازيلية تغش اللحوم المصدرة برؤوس الخنازير

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ذكرت وكالة بلومبرج أن الهيئات الرقابية فى البرازيل اكتشفت أن كبرى الشركات بالدولة تغش السجق واللحوم المفرومة الباردة، بإضافة أجزاء حيوانية مثل رؤوس الخنازير، وهناك حالات تم فيها خلط اللحوم بورق مقوى ونوع من الأحماض لإخفاء روائح اللحوم المصبوغة.

وأعلنت السلطات البرازيلية يوم 17 من الشهر الجارى أنها تجرى تحريات مكثفة للعثور على أدلة، تثبت إن شركات المنتجات الغذائية قدمت رشاوى لمسؤولين فى الحكومة للموافقة على بيع لحوم فاسدة.

وأشارت الوكالة إلى أن فضيحة اللحوم الفاسدة أدت إلى قيام العديد من الدول منها؛ الصين وهونج كونج واليابان وكندا والمكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وتشيلي، بإعلان حظر جزئى أو شامل لواردات اللحوم البرازيلية.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد قررت إيقاف شحنات اللحوم والدواجن المستوردة القادمة من البرازيل بشكل مؤقت، وذلك لحين معرفة طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر، والتأكد من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية خلال عمليات الذبح.