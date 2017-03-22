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متحدث هيئة المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة رفع التذكرة

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متحدث هيئة المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة رفع التذكرة متحدث هيئة المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة رفع التذكرة

التحرير

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شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عقب أنباء حول موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئيا على رفع تذكرة المترو إلى 2 جنيه.

وكانت وزارة النقل أرسلت تقريرا مفصلا إلى مجلس الوزراء عن الخسائر التي يتعرض لها مترو الأنفاق، وأن حجم الخسائر وصل إلى 500 مليون جنيه.

من جانبه قال أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، أن تذكرة المترو مازالت رسميا بجنيه، وأن الشركة حتى الآن لم يصل إليها أي قرارات رسمية حول رفع التذكرة وأنها تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى.  

وأضاف عبد الهادى لـ "التحرير" أن تكلفة تذكرة المترو على الشركة تصل إلى 20 جنيها، الأمر الذى يعرض الهيئة لخسائر مالية فادحة. 

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التحرير

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