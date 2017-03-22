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غرفة تجارة القاهرة: ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة 20%

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غرفة تجارة القاهرة: ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة 20% غرفة تجارة القاهرة: ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة 20%

التحرير

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قال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن قرار بحظر استيراد اللحوم البرازيلية سيتسبب فى حدوث زيادة في  اللحوم، خاصةً المستوردة، بنسب تتراوح ما بين 15 و20% على الأقل، وذلك نظرًا لتراجع المعروض.

واضاف وهبة - في تصريحات خاصة لـ"التحرير" - أن الحكومة لا بد أن تعيد النظر في هذا القرار، خاصةً أنه سيؤدي إلى رفع الأسعار تزامنًا مع قدوم شهر رمضان، وزيادة الطلب على اللحوم بشكل كبير.

وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف شحنات اللحوم والدواجن المستوردة من البرازيل بشكل مؤقت، وذلك لحين معرفة طريقة ذبح الماشية والدواجن في المجازر البرازيلية، والتأكد من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية خلال عمليات الذبح، إلى جانب التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية المصرية.

وفي ذات السياق، قال حمدي النجار، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، وأحد كبار مستورديها، إن غالبية الأسواق تعتمد على اللحوم المستوردة بنسبة كبيرة، نظرًا لانخفاض سعرها مقارنةً باللحوم البلدية، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم المجمدة يتراوح ما بين 60 و80 جنيهًا، على حسب النوع، حيث أن سعر كيلو اللحم السوداني يسجل نحو 75 جنيهًا، وسعر اللحم الإثيوبي يسجل نحو 70 جنيهًا، فيما يصل سعر اللحم البرازيلي إلى 80 جنيهًا.

وأشار النجار إلى أن أسعار اللحوم المستوردة شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب قرار تعويم الجنيه، ورغم ذلك فإنها مازالت أرخص من اللحوم البلدية، التي وصل سعر الكيلو منها إلى 130 جنيهًا. 

وتعتبر البرازيل من أكبر الدول المصدرة إلى ، وبلغت كمية اللحوم المستوردة منها نحو 120 ألف طن خلال عام.

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التحرير

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