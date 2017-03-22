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محمد فوزي: الصحافة الإلكترونية تقع «فريسة» لمواقع التواصل

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محمد فوزي: الصحافة الإلكترونية تقع «فريسة» لمواقع التواصل محمد فوزي: الصحافة الإلكترونية تقع «فريسة» لمواقع التواصل

التحرير

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قال محمد فوزي، رئيس تحرير موقع التحرير الإخباري: إن "المواقع الإلكترونية تقع فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تنقل دائمًا أخبار غير موثقة، خاصة مع وجود أجهزة ومؤسسات دول تقف وراء ذلك".

وأضاف في لقاء خاص بالإعلامي "إبراهيم عيسى"، مُقدم برنامج "لدي أقوال أخرى"، المذاع على راديو "نجوم إف إم"، اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه كشف عن ظهور فكرة (الحقيقة البديلة)، والتغيير في تنوع الأخبار بمعنى "مش عجبك الخبر دا هقدملك غيره".

وأوضح أن الصحافة الإلكترونية تعاني من الإفراط في الأخبار غير المُوثقة، مؤكدًا أنه ليس كل ما يٌبث في الصحافة الغربية صحيح، بل العاملون بتلك المؤسسات الأجنبية أُناس ليسوا على دراية كاملة بطبيعة الشعب المصري؛ بسبب عدم وجود أصوات مصرية في الخارج.

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التحرير

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