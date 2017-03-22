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الحريري: الحكومة تحاول توريط البرلمان في رفع سعر تذكرة المترو

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الحريري: الحكومة تحاول توريط البرلمان في رفع سعر تذكرة المترو الحريري: الحكومة تحاول توريط البرلمان في رفع سعر تذكرة المترو

التحرير

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قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن وزير النقل ومجلس الوزراء يرغبان في رفع سعر تذكرة المترو خلال الساعات القليلة المقبلة، معتبرًا أن " تحاول توريط مجلس النواب في الموضوع، بحيث تحصل على موافقته ثم تعلن للجمهور أن البرلمان وافق على رفع سعر التذكرة".

وأضاف الحريري - في تصريحات خاصة لـ"التحرير" - أن "مرفق المترو هام وحيوي، وهو شريان الحياة في القاهرة، إلا أن هناك قرارات يجب أن تسبق رفع سعر التذكرة، وفي مقدمتها تخفيض رواتب قيادات شركة المترو، والبحث عن بدائل لرفع السعر في الوقت الحالي، مثل استغلال المساحات الشاغرة بالمحطات لإقامة أكشاك عليها، وتفعيل الدعاية والإعلان لتعظيم موارد المترو، وإصلاح البوابات الإلكترونية القديمة لمنع تسرب الركاب".

وتابع النائب قائلًا: "كما لابد من مراعاة ألا تكون قيمة التذكرة موحدة للخطوط الـ3، بمعنى أن يكون لكل عدد من المحطات سعر معين".

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التحرير

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