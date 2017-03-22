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القائمة النهائية للمرشحين على مقعد «مصيلحي» بالبرلمان

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القائمة النهائية للمرشحين على مقعد «مصيلحي» بالبرلمان القائمة النهائية للمرشحين على مقعد «مصيلحي» بالبرلمان

التحرير

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إسلام عبد الخالق

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الشرقية، بإشراف المستشار فوزي زيدان رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الدائرة البرلمانية السابعة، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، وذلك بعد خلو المقعد بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، وبدء الدعاية الانتخابية.
 
وضمت القائمة النهائية، 10 مُرشحين مُحتملين، وهم "محمد السيد يوسف حسن عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد محامي حر، وعبد الله محمد حسن حسان طبيب بيطري، ومحمد عبد الهادي سليم حبيب طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم مهندس زراعي، وأحمد عبد المعطي الدمرداش إعلامي، والعميد أحمد عبد العزيز زكي عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف".

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