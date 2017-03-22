نائبة: الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية لمعرفة أسباب تسمم الطلاب مش عيب

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قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الفيروس الغامض، كان بداية ظهوره في إمبابة، بإصابة 4 حالات، تم إسعاف 3 منهم، وتوفيت حالة، وإصابة 11 حالة في شبرا الخيمة، توفي منهم 3 أشخاص.

وأضافت شادية ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أنها طالبت وزير الصحة أحمد عماد الدين، وعمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية للتدخل منذ أسبوع لعدم تفاقم الوضع.

ودعت رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى عقد جلسه طارئة بالبرلمان، حول الوجبات المدرسية.

