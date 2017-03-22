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طعن ضابط شرطة خارج البرلمان البريطاني

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طعن ضابط شرطة خارج البرلمان البريطاني طعن ضابط شرطة خارج البرلمان البريطاني

مصراوي Masrawy

البرلمان البريطاني

لندن (بي بي سي)

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

وطلب من الموظفين داخل بناية البرلمان البقاء في مكاتبهم.

وقال ضابط شرطة للمحررة السياسية لبي بي سي لورا كوينسبيرغ إن شخصا قد تعرض لإطلاق نار خارج بناية Portcullis House.

وقالت المحررة إن نوابا قالوا لها إنهم سمعوا ثلاث أو اربع طلقات نارية.

وغرد توم بيك محرر الشؤون السياسية لصحيفة الإندبندنت إنه "كان هناك انفجار حاد، ثك صرخات، ثم اصوات إطلاق نار، وأفراد شرطة مسلحة".

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إنها دعيت إلى ويستمنستر بسبب حدوث إطلاق نار.

وقالت مديرية المواصلات في لندن إن محطة المترو في ويستمنستر قد أغلقت بناء على طلب الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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