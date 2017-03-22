بابا الفاتيكان: أزمة اللاجئين هي أكبر مأساة منذ الحرب العالمية الثانية

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء للحضور في ساحة القديس بطرس إن حجم أزمة اللاجئين الراهنة تفوقها فقط الحرب العالمية الثانية.

وقال البابا فرنسيس :"دعونا لا ننسى أن مشكلة اللاجئين والمهاجرين اليوم هي المأساة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط بعدما وصلت الأزمة إلى ذروتها عام 2015 ، ولكن القضية لا تزال مصدرا للاستياء بأنحاء أوروبا.

يذكر أن اكثر 5ر1مليون لاجئ تدفقوا إلى أوروبا عبر طرق مختلفة ، في المقام الأول عبر البحر المتوسط وتحديدا من دول شمال أفريقيا التي تعد بوابة للهجرة إلى أوروبا.