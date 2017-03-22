إطلاق نار أمام البرلمان البريطاني وأنباء عن إصابات

القاهرة (مصراوي)

أفادت تقارير صحفية، الأربعاء، بوقوع إطلاق نار خارج البرلمان البريطاني وقصر ويستمينستر في العاصمة لندن.

وقالت شبكتا سكاي نيوز وبي بي سي أنه تم إغلاق مجلس العموم وقصر ويستمينستر جراء إطلاق النار خارجه.

وأكدت شرطة سكوتلاند يارد إنها استدعت بسبب إطلاق نار على جسر ويستمينستر وسط تقارير عن إصابة عدة أشخاص، وفقا لبي بي سي.

وقال شهود عيان لسكاي نيوز إنهم شاهدوا رجلا مع سكين على مقربة من القصر، فيما قال صحفيون إن "رجال أمن البرلمان أطلقوا النار على رجل هاجم رجل شرطة."

وأشارت سكاي نيوز إلى تقارير عن إصابة 12 شخصا على جسر ويستمينستر بعد أن حاولت سيارة دهش عددا من المارة. كما أوردت وكالة رويترز للأنباء أن هناك 12 شخصا أصيبوا في إطلاق النار.