الملاحة الجوية: تأهيل دفعة جديدة من ضباط المراقبة

كتب – طه عبيد

قال كابتن إيهاب محي الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إنه تم تأهيل دفعة جديدة من كوادر المراقبة الجوية، وذلك بعد الانتهاء من دورة تدريب ضباط المراقبة على المستجدات الحديثة وتطبيقات "الملاحة القائمة على الأداء" والمعروفة اختصارًا بـ"PBN" الذي تبنته المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو"، ووضعته كأولى أولوياتها في الخطة العالمية، من أجل توفير إجراءات هبوط وإقلاع أكثر دقة، مع وجود شبكة طرق جوية مباشرة.

وأكد محي الدين – خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان تطبيق "الملاحة القائمة على الأداء"، كان له عظيم الأثر على تقليل نسبة الانبعاث الضارة، وخفض نسبة استهلاك الوقود، وتعزيز السلامة الجوية، وما يترتب علي ذلك من انخفاض اقتصاديات الطيران، وربط البنية التحتية للملاحة الجوية بمنظومة الأقمار الصناعية ذات التكلفة الأقل والدقة الأعلى.

وأضاف رئيس شركة الملاحة الجوية، أن ما اتخذته شركة الملاحة من خطوات متقدمة في مساعيها لتطبيق نظام "PNB" بتعاونها مع دول الجوار، وخلق كوادر مؤهلة لإعادة تخطيط الطرق الجوية وإجراءات الهبوط والإقلاع بالمطارات المصرية؛ لتحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية داخل المجال الجوي المصري، وزيادة معدلات تدفق الحركة الجوية، وتقليل أعباء العمل على المراقبين الجويين .