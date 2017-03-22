فرج عامر: "فاجعة ميناء الإسكندرية" تؤكد ضرورة إقالة الحكومة

فنانات حرمن أنفسهن من الأمومة وأخريات حرمهن المرض

نقيب "الزبالين" عن تمسك محافظة القاهرة بـ"الأكشاك": "يا واخد قوتي ياناوي على موتي"

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"ماذا قدم شكسبير للمسلمين؟".. عبارة قد تحفظ ثقافة العراق من داعش