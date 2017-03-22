أمن المطار ينفي القبض على أولتراس الأهلي بسبب "اشتباكات أثيوبيا"

كتب – طه عبيد

نفى مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إلقاء القبض على عدد من مشجعي أولتراس الأهلي عقب عودتهم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مشجعي النادي الأهلي لم يصلوا حتى الآن مطار القاهرة الدولي، وما زالوا في أديس أبابا.

وحدثت مشادة بين لاعبين بالزمالك وعدد من جماهير الأهلي في مطار أديس أبابا أثناء عودة الأبيض من نيجيريا بعد تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على حساب إينوجو رينجرز، وعودة المشجعين من جنوب إفريقيا بعد تأهل الأهلي على حساب بيدفيست فيتس في نفس البطولة.

وكشف المصدر الأمني أن المستشار القانوني لنادي الزمالك قام بتحرير محضر بنقطة مطار القاهرة، عقب عودة بعثة نادي الزمالك، اتهم فيه جماهير النادي الأهلي بالتحرش ببعثة الزمالك أثناء تواجد الطرفين في مطار أديس أبابا قبل إقلاع رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 452 المتجهة إلى القاهرة.

وأوضح المصدر أن هذه المشادات تسببت في تأخر إقلاع الرحلة لمدة 3 ساعات، وتدخل الأمن الأثيوبي وقرر عدم السماح لمشجعي الأهلي بالعودة على نفس الرحلة، وإرجاء عودتهم لرحلة أخرى.

وأضاف المصدر أن "المستشار القانوني لم يحدد أي أسماء لمشجعي الأهلي الذين تحرشوا ببعثة الزمالك لفظياً".