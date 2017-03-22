بائع يلقي بنفسه وابنته من أعلى مجلس مدينة شبين القناطر.. "الحي حطم بضاعته"-(صور)

كتب – عاطف مراد وأسامة عبدالرحمن:

شهد مجلس مدينة شبين القناطر بالقليوبية منذ قليل، حادث مأساوي؛ حيث ألقي "محمد.م" بائع بنفسه ومعه ابنته من أعلى الدور الأول بمبنى مجلس مدينة شبين القناطر، اعترضاً على تحطيم بضاعته من قبل شرطة المرافق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الحي وشرطة المرافقة قاموا بإزالة سوق النعناعية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، السبت الماضي باستخدام اللوادر مما أدى إلى تحطم بضاعته، ووعد مسئولو الحي الباعة بتوفير باكيات لهم في السوق الجديد خلف شريط السكة الحديد.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمة، أن أحد الباعة ذهب لمقر السوق الجديد، وأكتشف أنه لم تخصص له باكية، كما وعده مسئولي الحي، فذهب إلى مقر مجلس المدينة للاستفسار ولم يتلقى أي رد، فصعد على إثرها إلى قمة الدور الأول بالمبنى وقام بالقفز من أعلاه.

وأضاف المصدر إلى أنه تم نقل البائع وابنته إلى المستشفى العام بشبين القناطر، بواسطة سيارات الإسعاف.

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بورد بلاغ من مجلس شبين القناطر بإلقاء بائع بنفسه وابنته من أعلي مبني مجلس المدينة.

وبانتقال المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، تبين أن البائع يدعي "محمد.م" والقي بنفسه وابنته بعد قرار نقل السوق في باكيات خلف شريط السكة الحديد، بعد الحضور إلى مجلس المدينة لمعرفة رقم باكيته التي سينقل إليها، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن المستحقين للباكيات فألقي بنفسه.