بالصور- 7 استخدامات غير تقليدية لـ "البلسم"
البلسم
استخدامات غير تقليدية للبسلم
استخدامات غير تقليدية للبسلم
استخدامات غير تقليدية للبسلم
استخدامات غير تقليدية للبسلم
كتبت - نرمين الجلاد:
يستخدم مُنعم الشعر أو البلسم للحفاظ على صحة ونعومة الشعر، ولكن هل تعرف أن اليلسم له استخدامات أخرى منزلية أبرزها
1- يمكن استخدام القليل من منعم الشعر "Hair conditioner" في سحب السوستة العالقة.
2- يمكن استخدامه في مفصلات الأبواب لتقليل من صوت الصرير
3- يمكنك وضع كمية كافية من منعم الشعر عند إزاله اللاصقات الطبية، حيث يقلل من الشعور بالألم.
4- يمكنك التخلص من الجلد الميت عن طريق ملىء وعاء الاستحمام" البانيو" وإضافة ملعقة كبيرة من منعم الشعر والبقاء فيه لبضع دقائق في البانيو.
5- ضعي القليل من البلسم على الأصابع لتتمكني من نزع الخاتم العالق بسهولة.
6- ضعي القليل منه على قطعة قماش لتلميع الأجهزة فهو فعال في مقاومة الصدأ.
7- منعم الشعر يمكن استخدامه على البشرة بعد الاستحمام لكي يساعد على الاحتفاظ بنعومة البشرة.
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