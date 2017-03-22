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بالصور- 7 استخدامات غير تقليدية لـ "البلسم"

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مصراوي Masrawy

البلسمالبلسم

استخدامات غير تقليدية للبسلماستخدامات غير تقليدية للبسلم

استخدامات غير تقليدية للبسلماستخدامات غير تقليدية للبسلم

استخدامات غير تقليدية للبسلماستخدامات غير تقليدية للبسلم

استخدامات غير تقليدية للبسلماستخدامات غير تقليدية للبسلم

كتبت - نرمين الجلاد:

يستخدم مُنعم الشعر أو البلسم للحفاظ على صحة ونعومة الشعر، ولكن هل تعرف أن اليلسم له استخدامات أخرى منزلية أبرزها

1- يمكن استخدام القليل من منعم الشعر "Hair conditioner" في سحب السوستة العالقة.

2- يمكن استخدامه في مفصلات الأبواب لتقليل من صوت الصرير

3- يمكنك وضع كمية كافية من منعم الشعر عند إزاله اللاصقات الطبية، حيث يقلل من الشعور بالألم.

4- يمكنك التخلص من الجلد الميت عن طريق ملىء وعاء الاستحمام" البانيو" وإضافة ملعقة كبيرة من منعم الشعر والبقاء فيه لبضع دقائق في البانيو.

5- ضعي القليل من البلسم على الأصابع لتتمكني من نزع الخاتم العالق بسهولة.

6- ضعي القليل منه على قطعة قماش لتلميع الأجهزة فهو فعال في مقاومة الصدأ.

7- منعم الشعر يمكن استخدامه على البشرة بعد الاستحمام لكي يساعد على الاحتفاظ بنعومة البشرة.

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مصراوي Masrawy

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