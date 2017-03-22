بالصور- 7 استخدامات غير تقليدية لـ "البلسم"

كتبت - نرمين الجلاد:

يستخدم مُنعم الشعر أو البلسم للحفاظ على صحة ونعومة الشعر، ولكن هل تعرف أن اليلسم له استخدامات أخرى منزلية أبرزها

1- يمكن استخدام القليل من منعم الشعر "Hair conditioner" في سحب السوستة العالقة.

2- يمكن استخدامه في مفصلات الأبواب لتقليل من صوت الصرير

3- يمكنك وضع كمية كافية من منعم الشعر عند إزاله اللاصقات الطبية، حيث يقلل من الشعور بالألم.

4- يمكنك التخلص من الجلد الميت عن طريق ملىء وعاء الاستحمام" البانيو" وإضافة ملعقة كبيرة من منعم الشعر والبقاء فيه لبضع دقائق في البانيو.

5- ضعي القليل من البلسم على الأصابع لتتمكني من نزع الخاتم العالق بسهولة.

6- ضعي القليل منه على قطعة قماش لتلميع الأجهزة فهو فعال في مقاومة الصدأ.

7- منعم الشعر يمكن استخدامه على البشرة بعد الاستحمام لكي يساعد على الاحتفاظ بنعومة البشرة.