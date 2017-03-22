بالصور.. تفاصيل 8 ساعات لمكافحة المخدرات بقنا.. ضبط 11 ألف شجرة بانجو

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

اقتحمت قوة من مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد مروان العيسوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، مزرعتين بقريتي الحبيل ودندرة، على مساحة 48 قيراطا، بعد ورود معلومات عن قيام أصحابها بزراعة المواد المخدرة.

وفور وصول القوات إلى المزرعتين، تلاحظ وجود كميات كبيرة من الأشجار داخل المزرعتين، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط "حمادة.ح"، وشقيقه عارف، لزراعتهما نصف فدان بانجو، و"عبدالحليم. ه.ح"، وشقيقه عارف، لزراعتهما نصف فدان من البانجو والأفيون، و"حربي. ل. م"، لزراعته فدانا من نبات البانجو المخدر، خلال 8 ساعات استغرقتها الحملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 ألفا و590 شجرة من القنب والخشخاش و30 كيلو جرام من البانجو المجهز للبيع، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار معتز ربيعي مدير نيابة مركز قنا، والمستشاران حسام قياس ومصطفى حسان، معاونا النيابة بإشراف المستشار أحمد عبدالرحمن المحامي العام لنيابات قنا، لمعاينة المساحات والكميات المضبوطة.

ضمّت الحملة المقدم محمد الضبع، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، والرائد ياسر صقر وصالح حسين والنقيب مروان حسين، من مكافحة المخدرات، والعقيد حلمي همام، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا.