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تشميع مخازن الوجبات بمدارس التلاميذ المصابين بالتسمم في بني سويف

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تشميع مخازن الوجبات بمدارس التلاميذ المصابين بالتسمم في بني سويف تشميع مخازن الوجبات بمدارس التلاميذ المصابين بالتسمم في بني سويف

مصراوي Masrawy

تشميع مخازن الوجبات المدرسية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أكد ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تشميع مخازن التغذية الموجودة بالمدارس، التي أصيب فيها التلاميذ باشتباه تسمم غذائي، والتواصل مع الطب الوقائي، لأخذ عينات من التغذية لبيان مدى صلاحيتها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى عقده اجتماعا طارئا مساء اليوم، يضم مسئولي التغذية ومديري الإدارات لفحص أسباب التسمم، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات التلاميذ.

وارتفعت أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسسم غذائي إلى 57 تلميذا بمدارس مراكز الفشن وإهناسيا وببا ببني سويف، اليوم الأربعاء، عقب تناولهم الوجبة المدرسية المكونة من بسكويت جاف، واستقبلتهم المستشفيات المركزية.

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