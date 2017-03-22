خروج 150 تلميذًا من المستشفى العام والتأمين الصحي بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مديرية الصحة في السويس، مغادرة 150 تلميذا برفقه أسرهم مستشفيي السويس العام والتأمين الصحي، بعد تعافيهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم، عقب إصابتهم بالتسمم، بسبب تناول البسكويت المدرسي.

وأضاف الدكتور لطفي لـ"مصراوي" أنه خلال الساعات المقبلة سيغادر بقية المصابين المستشفى العام، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة، ومن بينها حالات لم تكن مصابة بالأساس.

وفي سياق متصل، وفرت مديرية أمن السويس، سيارات ميكروباص، لنقل الطلاب وأسرهم مجانا من المستشفى للقرى المقيمين فيها بالقطاع الريفي، والذي يبعد مسافة تزيد على 20 كيلو من قلب المدينة.