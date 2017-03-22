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بالصور.. القائمة النهائية للمرشحين على مقعد وزير التموين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب: 

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الشرقية، بإشراف المستشار فوزي زيدان، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الدائرة البرلمانية السابعة ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، وذلك بعد خلو المقعد بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، وبدء الدعاية الانتخابية. 

ضمت القائمة النهائية، 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف.

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