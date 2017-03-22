برلمانى: لقاء «الحريري» بالرئيس توطيد للعلاقات الثنائية مع لبنان

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قال جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيارة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى للقاهرة، هدفها توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف عباس، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذى عُقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسعد الحريرى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يأتي للاستفادة من خبرات الرئيس فى مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن هناك العديد من القضايا التى كانت على طاولة المناقشة بين الجانبين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق للأوضاع الإقليمية والدولية فى المنطقة، والتنسيق بين الدولتين فى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث تطورات ملف الهجرة واللاجئين، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.