«إسكان البرلمان»: قروض سحر نصر تشكل عبئا ثقيلاً على الأجيال القادمة

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تقدم المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حول أسباب عدم لجوء وزارة التعاون الدولي إلى إبرام اتفاقيات مبادلة الديون، بدلا من اللجوء إلى إبرام قروض جديدة تشكل عبئا ثقيلاً على الأجيال القادمة.

ولفت "والي" أن اتفاقيات مبادلة الديون هو طريق غير تقليدي سبق لمصر أن لجأت إليه وعاد بالنفع عليها في العديد من المجالات، سواء تلك التي أبرمتها مصر مع ألمانيا ، أو ايطاليا ، أو سويسرا ، أو فرنسا .

وأوضح النائب، أنه على سبيل المثال وليس الحصر وبتاريخ 15/11/2001 تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ204.5 مليون يورو، وتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدد ثماني مراحل .

وأضاف " رئيس لجنة الإسكان، أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات لمبادلة جزء من الإقساط والفوائد المستحقة لايطاليا على مصر ، وتضمنت أن الأول فى عام 2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149 مليون دولار، والثاني وقع في 2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، فيما وقع الاتفاق الثالث في 2012 لمبادلة 100 مليون دولار ، كما وقعت مصر اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون مبلغ 150 مليون فرنك سويسري ، يمثل جزءًا من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر ، وكذلك وقعت مصر في القاهرة مع باريس اتفاقية فى 1994 بمبادلة مبلغ 58 مليون فرنك فرنسي يمثل جزءًا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر عن الفترة من 1/4/1994 حتى 1/1/1998".

وانتقد والى، الوزيرة لعدم قيامها بتوقيع أية اتفاقيات لتبادل الديون بل علي العكس تماما فقد لجأت إلى الهم الأكبر وهو الحصول علي القروض للاستدانة ولا نعلم مصير الأجيال القادمة من تلك الديون التى سوف تتراكم عليهم ، وكيف ستقوم هذه الأجيال بسدادها؟.