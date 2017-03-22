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بعد حادثة ميناء الإسكندرية..فرج عامر: الحكومة تريد أن تفشل جهود الرئيس

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بعد حادثة ميناء الإسكندرية..فرج عامر: الحكومة تريد أن تفشل جهود الرئيس بعد حادثة ميناء الإسكندرية..فرج عامر: الحكومة تريد أن تفشل جهود الرئيس

التحرير

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قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل بخصوص حادثة ميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أنه وقع تسريب غاز نتيجة لحام إحدى السفن بشركة الترسانة البحرية، ما أسفر عنه سقوط 3 حالات وفاة نتيجة الاختناق، حالتان توفتا داخل الميناء على الفور والثالثة توفت فور نقلها إلى المستشفى، فضلًا عن نقل 55 حالات إصابة بالاختناق.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء أنه لم تصدر بيانات رسمية من الشركة توضح تفاصيل ما حدث بالضبط، والحادث وقع داخل سفينة تحت الإنشاء بشركة الترسانة البحرية، تتبع إحدى الجهات خارج الميناء وتعمل في تصنيع السفن، حيث تسرب غاز أكسجين أثناء قيام عاملين بأعمال لحام بالسفينة، وهو الامر الذي فاقم من حجم الكارثة، وساهم في ارتفاع عدد الضحايا.

وتابع: "أين رقابة على الإجراءات الوقائية التى يجب أن تتخذها الشركات أثناء قيامها بأى أعمال إصلاحات أو صيانة أو ما شابه، لماذا تتعمد الحكومة أن تضحى بالمواطنين بدلا من حمايتهم، وما حدث بالميناء لا يحدث فى أى دولة فى العالم،  كيف يثق بنا المستثمر ونحن لا نطبق أبسط قواعد الأمان؟".

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الحكومة تريد أن تفشل جهود الرئيس وليس مساعدة الرئيس مما يستوجب إقالتها، مطالبا بضرورة فتح تحقيق عاجل بخصوص هذا الموضوع وإحالة المتسبب فى ذلك من الكبير إلى الصغير للنيابة العامة.

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التحرير

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