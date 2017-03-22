327 تلميذا.. حصيلة اشتباه تسمم بمدارس 4 محافظات

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كتب- مايكل سمير:

أصيب اليوم الأربعاء، 327 تلميذًا باشتباه بحالات تسمم في 4 محافظات، نتيجة تناول وجبات مدرسية، دون وجود حالات خطيرة.

في محافظة المنوفية، أصيب28 تلميذًا بمدرسة كمشيش الابتدائية التابعة لمركز الشهداء، وقال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إنه تم نقل 17 حالة منهم باشتباه تسمم غذائي لمستشفيات الشهداء والمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

وفي السويس، أصيب 175 تلميذًا باشتباه تسمم، بمدارس الجناين وكبريت، على حسب أخر أحصائات من غرفة العمليات بالمحافظة.

كما أصيب 26 تلميذًا، في بني سويف نتيجة تناولهم تغذية مدرسية، وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن استقبال3 مستشفيات مركزية بالمحافظة لـ 26 طالباً مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات مدرسية.

وفي محافظة أسوان، أصيب 98 تلميذًا، من مدرسة رفقة محمد الابتدائية التابعة لادارة كوم امبو الابتدائية، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات كوم امبو المركزى ونصر النوبة المركزى، بحسب مصدر بمديرية الشئون الصحية.

وشكلت كل محافظة غرفة عمليات مكونة من المحافظ، وكيل وزراة الصحة، ووكيل التربية والتعليم، لمتابعه الموقف.

وأصدر المحافظين قرارات بوقف توزيع الوجبات المدرسية، وقاموا بارسال عينات من الوجبات المدرسية إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من سلامتها.