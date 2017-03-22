أحمد مرتضي: الأهلي ليس له دخل بما حدث فى المطار

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قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على الكرة، إن النادى الأهلى ليس له أى دخل فى واقعة اشتباك أولتراس أهلاوي مع بعثة النادى الأبيض فى إثيوبيا.

وأضاف أحمد فى تصريحات صحفية «الأهلى ضحية، ولاعبوه تعرضوا من قبل للإساءة من قبل ألتراس ناديهم، وتجمعنا علاقة طيبة مع القلعة الحمراء».

وأكد أحمد مرتضي، أن الزمالك سيوضح فى بيانه الرسمى كافة الأمور من خلال مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، بعد متابعة الأحداث منذ وقوعها حتى عودة البعثة فجر اليوم للقاهرة.

والجدير بالذكر، أن طائرة الزمالك العائدة من أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية، شهدت حالة من الهرج والمرج، ونشبت مشاجرة بين أولتراس الأهلي مع بعثة فريق الزمالك، مما تسبب في تأخر وصول بعثة الفريق إلى القاهرة.