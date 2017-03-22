تحويل 85 تلميذًا مصابًا بالتسمم للمستشفى العسكري في السويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

استقبل المستشفى العسكري في السويس 85 تلميذا مصابا بالتسمم، بعد تناول بسكوت التغذية المدرسية، وأجريت لهم الإسعافات الأولية وغسيل معدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالتسمم بعد تناول البسكويت الفاسد إلى 285 حالة في المحافظة.

وكان اللواء أ. ح رفيق رأفت، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، زار مستشفى السويس العام للاطمئنان على التلاميذ المصابين، ووجه برفع درجة الاستعداد بمستشفى السويس العسكري، واستقبال الحالات المصابة الزائدة عن طاقة مستشفيات السويس.

وقال الدكتور رضا زغلول، مدير إدارة الطوارئ بصحة السويس لـ"مصراوي" إن المستشفى العام استقبل 130 حالة، فيما حولت مديرية الصحة الحالات الأخرى تباعا للمستشفى العسكري، لعدم توافر أماكن لهم.