بالصور.. مستشفى السويس يستعين بفرق الأمن للسيطرة على أهالي التلاميذ المصابين بالتسمم

السويس ـ حسام الدين أحمد:

استعانت إدارة مستشفى السويس العام، بعناصر من فرق الأمن، للسيطرة على أهالي الأطفال المصابين بالتسمم، بعد تزاحمهم بأعداد كبيرة بغرف علاج المرضى.

وكان المستشفى شهد تزاحم أولياء أمور التلاميذ المصابين، الذين توافدوا من أربعة مدارس ابتدائية بالقطاع الريفي، وبلغ عدد المصابين 130 طالبا، نقل الأهالي 25 منهم عبر السيارات والتكاتك.

وصنعت قوات الشرطة كردونا بشريا، داخل ممر قسم الأطفال والباطنة، لمنع تزاحم الأهالي بغرف الكشف والعلاج، بينما سمحت فقط بتواجد مرافق واحد مع كل طفل مصاب.

وأثار ذلك استياء الأهالي، وطالبوا بالسماح لهم بالتواجد مع أطفالهم والاطمئنان عليهم، بينما اتهم آخرون مديرية التربية والتعليم بالإهمال والتقصير، وتعريض حياة أبنائهم للخطر.

وقال الدكتور تامر البوهي، أمين عام نقابة الأطباء في السويس لـ"مصراوي" إنه من الضروري تكوين لجنة إدارة أزمة بمديرية الصحة، لمواجهة مثل تلك الأزمات الطارئة، تضم ممثلين عن مديرية أمن السويس، والمجلس التنفيذي، ومرفق الإسعاف، للسيطرة على الموقف وتوجيه الفرق الطبية للمراكز، والتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص إذا استلزم الأمر.

وكشف أن بعض الأطفال الذين وصلوا المستشفى كانوا أصحاء ويترجلون على أقدامهم، ولا يعانون أي أعراض تسمم، وساهم ذلك في التزاحم بقسم الباطنة والأطفال، لافتا أن عددا من الأطباء لم يستطع الخروج لاستقبال الحالات وفحصها، وحُجزوا بالقسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأطفال، الذين تبين سلامتهم لعدم تناولهم التغذية المدرسية من الأساس.

وفي سياق متصل، توجه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، لمستشفى السويس العام، يرافقه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، واللواء رفيق رأفت رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، للاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على الخدمات العلاجية المقدمة لهم.