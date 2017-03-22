بالصور.. النيابة الإدارية تعاين "قرية الأشباح " بسفاجا

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بسرعة كشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر "قرية الاشباح" والتي تقع في منطقه جبلية تابعة لمدينة سفاجا.

انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وعضوية كل من عمرو خلف رئيس النيابة، ومؤنس الزهري رئيس النيابة، لمعاينه مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة، والتأكد من صحة ما نشر بشأن اقامه المرحلة الاولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول ما عرضها للخطر والتلفيات لعدد 450 وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي، وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الاطباء بالوحدة الصحية.

حيث كشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامه لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت اغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق اعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين أن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعه فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط مما اثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.

وانتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الاسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات ،كما انتقل الفريق لمعاينه مساكن الأهالي حسب ما نشر في الصحف وتبين ان عدد تلك المساكن ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها انشئت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاويه على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة 40 وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضٍ لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع امام القرية.