أوكرانيا تمنع ممثلة روسيا في اليوروفيجن من دخول أراضيها لمدة ثلاثة أعوام

موسكو (د ب ا)

قرر جهاز الأمن الأوكراني اليوم الأربعاء منع دخول المغنية الروسية يوليا سامويلوفا ،التي كان من المقرر أن تمثل روسيا في مسابقة يوروفيجن، إلى أوكرانيا.

وأفادت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء أن حظر الدخول سيكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة إن مجلس الأمن الأوكراني قال إن جميع الوثائق لمنع الدخول جاهزة.

وكانت سامويلوفا، 27 عاما، قد قامت بالغناء في جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2015 ، وذلك بدون الحصول على إذن من أوكرانيا، التي تعتبر الجزيرة منطقة أوكرانية محتلة.

يذكر أن القناة الروسية التلفزيونية "الأولى" اختارت يوليا سامويلوفا لتمثيل روسيا في مسابقة الأغنية "يوروفيجن" الدولية 2017 في كييف.