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لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 492 متهمًا بقضية أحداث مسجد الفتح لـ5 أبريل

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لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 492 متهمًا بقضية أحداث مسجد الفتح لـ5 أبريل لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 492 متهمًا بقضية أحداث مسجد الفتح لـ5 أبريل

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 492 متهمًا بقضية أحداث مسجد الفتح

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 492 متهمًا بالقضية رقم 861 الأزبكية لسنة 2013، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح، لجلسة 5 أبريل المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013

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