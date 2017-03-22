إضراب 37 سائقًا بشركة الصعيد للنقل والسياحة عن الطعام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

بدأ 37 سائقا بفرع شركة الصعيد للنقل والسياحة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام بمستشفى إسنا المركزي، احتجاجا على الخصومات والغرامات المالية التي تفرضها عليهم الشركة.

وقال أحمد حسن، سائق، إن عددا منهم وُقعت عليه خصومات وغرامات دون أسباب، مشيرا إلى أن أحد زملائه قلصت الخصومات راتبه لـ4 جنيهات، وفُرضت على زميل آخر غرامة 38 ألف جنيه، لرفضه العمل بسيارة معطلة، فضلا عن تحميل الشركة للسائقين الغرامات الناتجة عن انتهاء رخص السير.