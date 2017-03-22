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محافظ أسوان يوقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب

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مصراوي Masrawy

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلابوقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (2)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (2)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (3)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (3)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (4)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (4)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (5)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (5)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (6)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (6)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (7)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (7)

وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (8)وقف صرف التغذية المدرسية بعد تسمم الطلاب (8)

أسوان ـ إيهاب عمران: 

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وقف صرف التغذية المدرسية لطلاب المدارس، اعتبارا من اليوم، على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل وبمختلف أنواع المدارس ومستوياتها التعليمية، وذلك فور إخطاره بواقعة حدوث حالات اشتباه تسمم عقب تناول الوجبات المدرسية.

وقرر المحافظ سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة الموردة، وإغلاق جميع مخازن توريد الأغذية المدرسية، والتحفظ عليها بمختلف الإدارات التعليمية،

موجهاً رئيس مدينة كوم أمبو بإخطار النيابة العامة، بإصابة مجموعة من تلاميذ مدرسة رفقة محمد الابتدائية باشتباه تسمم.

وكان 113 تلميذ أصيبوا بتسمم، اليوم، عقب تناولهم الوجبة المدرسية، ونقلوا إلى مستشفيي كوم أمبو ونصر النوبة المركزيين.

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