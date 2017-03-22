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بالصور.. تلاميذ بني سويف: "أكلنا بسكويت المدرسة وتعبنا"

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مصراوي Masrawy

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (1)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (1)

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (2)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (2)

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (3)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (3)

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (4)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (4)

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (5)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (5)

حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (6)حالات تسمم التلاميذ ببني سويف (6)

بني سويف ــ أحمد كامل:
أكد عدد من التلاميذ المصابة باشتباه التسمم الغذائي في بني سويف لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، على شعورهم بحالة من الإعياء الشديدة والمغص، عقب وصولهم لمنازلهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتناولهم الوجبة المدرسية، التي تم توزيعها عليهم بعد انقطاعها لمدة أسبوع.

وقال أحمد جمال، تلميذ بمدرسة دلهانس الابتدائية بمركز الفشن: "جالي مغص وتعبت أول ما وصلت البيت بعد المدرسة"، لافتا إلى استلامهم الوجبة المدرسية المكونة من بسكويت في الحصة الرابعة من اليوم الدراسي، بعد انقطاعه لمدة أسبوع كامل.

ويقول هاني محمد، والد أحد الأطفال المصابين: "فوجئت بمغص وإعياء وقيء اصيب به نجلي فور عودته من مدرسته، وهرعت به إلى المستشفى، حيث أكد لي شعوره بالألم في بطنه عقب تناوله البسكويت بساعة تقريبا، هو والعديد من زملائه".

ولفتت ، إلى عودة ابنتها في الصف الثاني الابتدائي، وهي تصرخ من شدة الألم في بطنها، حيث ذهبت بها لأحد المستشفيات الخاصة، وأكد لها الأطباء تعرضها لتسمم غذائي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي 35 تلميذا من مدرستي دلهانس الابتدائية والنزهة، مصابين بحالة من الإعياء والمغص والإسهال، عقب انتهائهم من اليوم الدراسي وتناولهم للوجبة المدرسية.

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