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رئيس مجلس النواب اللبناني: عدم إقرار قانون الانتخاب "انتحار"

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رئيس مجلس النواب اللبناني: عدم إقرار قانون الانتخاب "انتحار" رئيس مجلس النواب اللبناني: عدم إقرار قانون الانتخاب "انتحار"

مصراوي Masrawy

مجلس النواب اللبناني

بيروت (أ ش أ)
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى إلى إقرار قانون الانتخاب، معتبرا أن عدم إقراره بمثابة "انتحار."

وقال بري في تصريح اليوم الأربعاء، "إذا كان عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقاراً، فعدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار."

وأضاف: "أمامنا أسبوعان أو ثلاثة، للوصول إلى قانون جديد للانتخاب، فنحن نسير نحو المجهول، وكما قلت سابقاً فإن على أن تتحمل مسؤولياتها بالنسبة للقانون و للسلسلة بإقرارهما وإحالتهما إلى المجلس"، مشيرا إلى أن الحكومة تألفت على قاعدة أنها حكومة الانتخابات وإنجاز الموازنة ومتمّماتها.

وشدد على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هناك اكثر من 35 قانوناً لم تبادر الحكومة إلى تطبيقها أو إصدار المراسيم التطبيقية لها.

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مصراوي Masrawy

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