على غرار الحاجة زينب| سيدة تتبرع بكل ثروتها لصندوق "تحيا مصر" والسيسي يستقبلها

كتبت ـ هاجر حسني:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، السيدة سبيلة على أحمد عجيزة، والتي كانت ضمن الحاضرين في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، أمس الثلاثاء، وطلبت التبرع بكل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر.

وقالت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع فيسبوك، إن الرئيس استقبلها في مقر رئاسة الجمهورية، وعبر لها عن تقديره لها ولموقفها الوطني ولتضحيتها من أجل مصر.

وجاء ذلك على غرار الحاجة زينب الملاح، التي تبرعت بقرطها لصندوق "تحيا مصر"، واستقبلها الرئيس السيسي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في الاحتفال بيوم المرأة المصرية أكد خلاله أن المرأة المصرية لعبت دورا بارزا في المجتمع على مر العصور.

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