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السجن من سنة لـ5 سنوات على قيادات سابقة بقسم الجيزة عذبوا متهمًا حتى الموت

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السجن من سنة لـ5 سنوات على قيادات سابقة بقسم الجيزة عذبوا متهمًا حتى الموت السجن من سنة لـ5 سنوات على قيادات سابقة بقسم الجيزة عذبوا متهمًا حتى الموت

مصراوي Masrawy

قسم شرطة الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، بالسجن المشدد 5سنوات لمعاون مباحث سابق بقسم الجيزة، والسجن سنة لمأمور قسم الجيزة السابق، و3سنوات لأربعة أمناء شرطة سابقين، لاتهامهم بتعذيب محاسب يدعى "سعد سعيد" حتى الموت.

المتهمون في القضية هم كل من "هشام.ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الجيزة، و"ياسر.ف" ٤٣ سنة، مقدم شرطة ونائب مأمور قسم الجيزة، و"وائل.ع" ٣٧ سنة أمين شرطة، و"أيمن.أ" ٢٩ سنة أمين شرطة، و"هانى. ف" ٣٠ سنة أمين شرطة، و"أشرف.ع" ٣٧ شرطي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقبض على "سعد سعيد" محاسب بدون وجه حق، ومارسوا التعذيب عليه داخل قسم شرطة الجيزة حتى الموت، في عام ٢٠١٢، واستمرت التحقيقات على مدار 4 سنوات، إلى أن أحيل المتهمين لمحكمة الجنايات بنصوص المواد.

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