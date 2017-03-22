لماذا تحمل الأم طفلها على الجانب الأيسر؟

كتبت- أسماء حمدي:

أظهرت الاحصائيات أن نسبة الأمهات اللاتي تحمل اطفالهن على الجانب الايسر تتراوح ما بين 70 و85 %، ويرجع ذلك إلى سبب علمي وليس له علاقة بعادة او مرتبط بالراحة الجسمانية للأم.

وأشارت الدراسات التي أجراها علماء من جامعة سان بطرسبرج الحكومية في روسيا أن الجانب الأيسر من مخ المرأة المسئول عن العاطفة والعمليات الحسية، أما الجانب الأيمن من المخ هو المسئول عن التعبير عن الشعور والوعي بالمكان والحدس وسرعة البديهة.

ووفقاً لذلك تفضل الأم حمل طفلها على الجانب الأيسر للتواصل معه بشكل أفضل وتلبية اجتياحاته بطريقة أسرع.

وأضاف البحث أن حمل الأم لطفلها بهذه الطريقة يرجع الى الغريزة حيث ان الجانب الايسر يجعله في مأمن بعيد عن الاحتكاك بالعالم الخارجي أي الأشخاص الآخرين وكأنها تحمله في هذا الجانب من أجل سلامته وحمايته.