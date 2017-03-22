أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

لماذا تحمل الأم طفلها على الجانب الأيسر؟

Google+ Print
لماذا تحمل الأم طفلها على الجانب الأيسر؟ لماذا تحمل الأم طفلها على الجانب الأيسر؟

مصراوي Masrawy

لماذا تحمل الأم طفلها على الجانب الأيسر؟

كتبت- أسماء حمدي:

أظهرت الاحصائيات أن نسبة الأمهات اللاتي تحمل اطفالهن على الجانب الايسر تتراوح ما بين 70 و85 %، ويرجع ذلك إلى سبب علمي وليس له علاقة بعادة او مرتبط بالراحة الجسمانية للأم.

وأشارت الدراسات التي أجراها علماء من جامعة سان بطرسبرج الحكومية في روسيا أن الجانب الأيسر من مخ المرأة المسئول عن العاطفة والعمليات الحسية، أما الجانب الأيمن من المخ هو المسئول عن التعبير عن الشعور والوعي بالمكان والحدس وسرعة البديهة.

ووفقاً لذلك تفضل الأم حمل طفلها على الجانب الأيسر للتواصل معه بشكل أفضل وتلبية اجتياحاته بطريقة أسرع.

وأضاف البحث أن حمل الأم لطفلها بهذه الطريقة يرجع الى الغريزة حيث ان الجانب الايسر يجعله في مأمن بعيد عن الاحتكاك بالعالم الخارجي أي الأشخاص الآخرين وكأنها تحمله في هذا الجانب من أجل سلامته وحمايته.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى