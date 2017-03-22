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انطلاق مؤتمر الكويت لـ"البهاق".. وطبيب مصري: يجب تعدد طرق العلاج

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انطلاق مؤتمر الكويت لـ"البهاق".. وطبيب مصري: يجب تعدد طرق العلاج انطلاق مؤتمر الكويت لـ"البهاق".. وطبيب مصري: يجب تعدد طرق العلاج

مصراوي Masrawy

انطلاق مؤتمر الكويت لـ"البهاق".. وطبيب مصري: يجب ت

كتب - هشام عواض:

تنطلق فعاليات مؤتمر الكويت لمرض البهاق، والذي تنظمه جمعية مكافحة البهاق الكويتية، يومي 22 و23 مارس الجاري وسوف يعرض خلال المؤتمر أحدث الأبحاث والدراسات العلمية والطرق العلاجية لمرض البهاق، من خلال فتح ما يقرب من 19 محاضرة وورشة عمل.

قال الدكتور محمد العتيبي مدير برنامج البورد الكويتي للأمراض الجلدية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، ورئيس المؤتمر، إن اللقاء سيناقش أحدث التقنيات الجراحة في علاج مرض البهاق، ويشارك فيه عدد من الأطباء من ومصر والهند ستتناول العديد من أوراق العمل بهدف ترسيخ مبدأ التدريب والتعليم المستمر بما يسهم في تطوير أداء العاملين وإكسابهم المزيد من الخبرات.

وأضاف "العتيبي"، أن عدد المصابين بمرض البهاق في الكويت بلغ 20 ألف حالة مؤكدًا أن تزايد أعداد الإصابة تتطلب إنشاء مركز متخصص لمكافحته، موضحًا إن نسبة الإصابة بالمرض تزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

وقال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنيا، بإن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقام بدولة الكويت، مضيفًا أنه نواه لتأسيس جمعية لمرضى وأطباء البهاق في الوطن العربي لما للمرض من آثار سيئة نفسيًا على المرضى وتقبل المجتمع لهم.

وأوضح "الفكهاني"، أن المرض يتصف بالنشاط والخمول لذلك يحتاج المريض لنصائح دائمة وتصويب لعاداتهم الخاطئة وتبادل الخبرات بين الأطباء المعالجين لتعدد مدارس و طرق العلاج.

 

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