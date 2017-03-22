بالصور.. ارتفاع حالات التسمم في السويس لـ200 تلميذ.. و3 طلاب بالعناية المركزة

السويس ـ حسام الدين أحمد:

ارتفع عدد التلاميذ المصابين بالتسمم في السويس، إلى 200 حالة بعد تناول بسكويت التغذية المدرسية، وجاء أغلب المصابين من تلاميذ مدارس القطاع الريفي.

واستقبل مستشفى السويس العام 130 حالة، بينهم 105 تلاميذ مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف، و25 مصابًا آخرين نقلهم الأهالي بسياراتهم من القطاع الريفي، واستقبل مستشفى التأمين الصحي 70 تلميذا مصابا.

وقال الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير الصحة بالسويس، إن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، وإن فوبيا التسمم ساهمت في الإيحاء بالإعياء لبعض الاطفال، كما وصل للمستشفى بعض الأطفال الأصحاء مع أسرهم، الذين أرادوا الاطمنان عليهم، بعد تناولهم من نفس البسكويت المدرسي.

واستقرت حالات التلاميذ المصابين بمستشفى التأمين الصحي، بعد تلقي العلاج، باستثناء 3 حالات تم نقلهم للعناية المركزة، ووضعهم تحت الملاحظة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم لـ"مصراوي" إن التلاميذ المصابين مقيدين بأربعة مدارس بالقطاع الريفي بحي الجناين، وهي مدرسة عثمان بن عفان الابتداية بقرية كبريت البحارة، ومدرسة سليمان ضيف الله بقرية جنيفة، وسعيد البشاتلي الابتدائية بقرية العمدة، ومدرسة منشية الرجولة بمنطقة المشروع.