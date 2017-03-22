بالصور.. إقلاع رحلتين بطاقم نسائي كامل تتبع مصر للطيران

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أقلعت رحلتين لمصر للطيران، للمرة الأولى، بطاقم نسائي كامل بنفس التوقيت، إحداهم رقم 914 من طراز "إير باص 330"، ومتجهة إلى أبو ظبي، والثانية رقم 610 من طراز طبوينج 800-737" وتتجه للكويت، وأتى ذلك ضمن احتفالات الدولة بعيد الأم، تقديراً لجهودها في تربية الأبناء ودورها في المجتمع.

وقادت الطائرة الأولى الطيار حسناء تيمور، التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء باحتفال يوم المرأة المصرية ومساعد الطيار، إسراء عبد الفتاح، وعلى متن الطائرة طاقم ضيافة مكون من 10 مضيفات، أما الثانية بقيادة، الطيار هبة درويش، ومساعد طيار سارة رشدى، وعلى متنها 5 مضيفات.

وحضر فعاليات ذلك كلاً من رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار شريف عزت، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، المحاسب مجدي إسحاق، ورئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران، وباقي قيادات الطيران المدني.

يُذكر أن الحكومة أعلنت أن 2017 هو عام المرأة المصرية، وأكد وزير الطيران على أن قطاع الطيران المدني، يضم أكفأ النساء في شتى مجالات وتخصصات النقل الجوي.