سائقو «الصعيد» للنقل بالأقصر يضربون عن الطعام لتعنت إدارة الشركة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل 37 سائقًا من شركة الصعيد للنقل والسياحة فرع إسنا بالأقصر اليوم الأربعاء فى إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب الخصومات والغرامات المالية التي تفرضها عليهم الشركة.

وقال بسطاوي حسين أحد السائقين - في تصريح خاص لـ"التحرير" - إن ما تقوم به الشركة تجاههم من خصومات وفرض غرامات مالية دون ذنب، جعلهم يقومون بعمل هذا الإضراب المفتوح عن الطعام لحين مسول أحد المسئولين أمامهم لسماع شكواهم.

وأوضح حسين أن الشركة قطاع عام ولكنها تدار من قبل القطاع الخاص الذى جعلهم في حيرة مما يحدث، مشيرًا إلى أن أحد السائقين يتقاضى راتب 4 جنيهات منذ 6 أشهر دون أسباب.

وأضاف أن أحد زملائهم فرضت عليه غرامة 28 ألف جنيه منذ أيام لرفضه الخروج بعربة معطلة، وأن هناك العديد من السائقين الذين يخرجون بأعداد قليلة من المواطنين ويتم محاسبتهم على حمولة العربة بالكامل.

وأشار أحمد سلطان - أحد السائقين - إلى أن الشركة لا يوجد بها قطع غيار للسيارات بالإضافة إلى عدم وجود رخص لها، مما يؤدي إلى دفع غرامات مرورية أثناء الخروج من إسنا إلى القاهرة والعودة والتى تقوم الشركة بتحميلها للسائقين، وفي حالة رفض الخروج بالرحلات يتم مجازاتنا أو فرض غرامة أو فسخ العقد.

وأكد استمرار إضرابهم عن الطعام في مستشفى إسنا المركزي، لحين وجود حلول سليمة مع السائقين ووقف هذا التعنت من قبل إدارة الشركة، مشيرًا إلى دخول 15 منهم في حالة حرجة لامتناعهم عن تركيب محاليل أو العلاج.

وطالب السائقون برفع الجزاءات غير مستحقة عنهم، و توفير قطع غيار للسيارات وزيادة عمال الصيانة.