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محمد فوزي: الصحف القومية تتعرض لخسائر فادحة

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محمد فوزي: الصحف القومية تتعرض لخسائر فادحة محمد فوزي: الصحف القومية تتعرض لخسائر فادحة

التحرير

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يرى محمد فوزي رئيس تحرير جريدة "التحرير"، أنه يجب دراسة السوق المصري، بتواجد شركات حقيقة تدرس اهتمامات المجتمع والمصريين، لكن للآسف لا توجد أي بادرة آمل.

وأوضح "فوزي"، في لقاء ببرنامج "لدي أقوال أخرى"، الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عيسى"، على راديو "نجوم إف إم"، اليوم الأربعاء، أن الصحف لن تتغير بالطريقة التي تسير عليها، فالبعض ينشر أخبار حدثت في اليوم السابق، مضيفًا: "المجلس الأعلى للصحافة هما بيعملو ايه، والعالم يقوم بخطوات رهيبة في تطوير الصحافة".

وأضاف، أن الصحف القومية تتعرض لخسائر فادحة، لكن هناك إصرار على بقاء بعض الأشخاص بعينها، متمنيًا من صانع القرار في أن يؤمن بوجود صحافة قوية، تكون سندًا له، وتوضح مشاكل المؤسسات، وليس فقط أن تسبح بحمد الله وتقول أننا أحسن حال من غيرنا.

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التحرير

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