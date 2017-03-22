أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| وقف صرف التغذية بجميع مدارس أسوان بعد الاشتباه في تسمم 52 طالبًا

Google+ Print
صور| وقف صرف التغذية بجميع مدارس أسوان بعد الاشتباه في تسمم 52 طالبًا صور| وقف صرف التغذية بجميع مدارس أسوان بعد الاشتباه في تسمم 52 طالبًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إيقاف صرف التغذية المدرسية لطلاب وتلاميذ المدارس اعتبارًا من اليوم 22 مارس الجارى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل وبمختلف أنواع المدارس ومستوياتها التعليمية، وذلك عقب واقعة إصابة 52 تلميذًا بمدرسة رفقة محمد الابتدائية بكوم أمبو بالتسمم.

 وأمر حجازى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة الموردة، وإغلاق جميع المخازن الخاصة بها لتوريد الأغذية المدرسية والتحفظ عليها بمختلف الإدارات التعليمية.

ووجه رئيس مدينة كوم أمبو بإخطار النيابة العامة بواقعة إصابة مجموعة من تلاميذ مدرسة رفقة محمد الابتدائية باشتباه تسمم، وهى المدرسة التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتقع إداريًّا فى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو.

وكان حجازى انتقل إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لمتابعة الحالة الصحية للتلاميذ، عقب تحويل 52 تلميذًا للاشتباه فى تعرضهم لللإصابة بتسمم غذائي.


 
ووجه بسرعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة، للوصول إلى النتائج التى ستساهم فى إثبات الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه