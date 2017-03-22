صور| وقف صرف التغذية بجميع مدارس أسوان بعد الاشتباه في تسمم 52 طالبًا

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قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إيقاف صرف التغذية المدرسية لطلاب وتلاميذ المدارس اعتبارًا من اليوم 22 مارس الجارى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل وبمختلف أنواع المدارس ومستوياتها التعليمية، وذلك عقب واقعة إصابة 52 تلميذًا بمدرسة رفقة محمد الابتدائية بكوم أمبو بالتسمم.

وأمر حجازى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة الموردة، وإغلاق جميع المخازن الخاصة بها لتوريد الأغذية المدرسية والتحفظ عليها بمختلف الإدارات التعليمية.

ووجه رئيس مدينة كوم أمبو بإخطار النيابة العامة بواقعة إصابة مجموعة من تلاميذ مدرسة رفقة محمد الابتدائية باشتباه تسمم، وهى المدرسة التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتقع إداريًّا فى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو.

وكان حجازى انتقل إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لمتابعة الحالة الصحية للتلاميذ، عقب تحويل 52 تلميذًا للاشتباه فى تعرضهم لللإصابة بتسمم غذائي.





ووجه بسرعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة، للوصول إلى النتائج التى ستساهم فى إثبات الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.