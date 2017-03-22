تباين مؤشرات البورصة في الختام.. ورأس المال يربح 720 مليون جنيه

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 720 مليون جنيه بدعم من مشتريات محلية وعربية.

ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 88.79 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصاف مشتريات 66.17 مليون جنيه و 22.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12879.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27 % ليصل إلى مستوى 554.44 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1293.84 نقطة.