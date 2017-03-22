محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات

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كرم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في احتفالية كبري أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، 22 من الأمهات والآباء المثاليين على مستوى المحافظة .

شمل الحفل تكريم عزة محمود علي النجار الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة القاهرة ، وهدى محمد أحمد إبراهيم الأم البديلة الأولي علي مستوي المحافظة ، وهانم هندي عفيفي الرمادي، و مصطفى صبري فؤاد سلاب الأم والأب المثاليين علي مستوي القوات المسلحة، وكل من السيدة فاطمة مصطفى عثمان و سميحة محمد طه عبد الحليم ، فضل الله ، وهدى محمود توفيق الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، إلي جانب تكريم 58 أم مثالية أولي علي مستوي أحياء ومديريات المحافظة .

وحصلن كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير ومكافأة مالية ، إلى جانب أجهزة كهربائية وهدايا عينية مقدمة من إحدى الشركات .