محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات

ارسال بياناتك
كرم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في احتفالية كبري أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، 22 من الأمهات والآباء المثاليين على مستوى المحافظة .
شمل الحفل تكريم عزة محمود علي النجار الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة القاهرة ، وهدى محمد أحمد إبراهيم الأم البديلة الأولي علي مستوي المحافظة ، وهانم هندي عفيفي الرمادي، و مصطفى صبري فؤاد سلاب الأم والأب المثاليين علي مستوي القوات المسلحة، وكل من السيدة فاطمة مصطفى عثمان و سميحة محمد طه عبد الحليم ، فضل الله ، وهدى محمود توفيق الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، إلي جانب تكريم 58 أم مثالية أولي علي مستوي أحياء ومديريات المحافظة .
وحصلن كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير ومكافأة مالية ، إلى جانب أجهزة كهربائية وهدايا عينية مقدمة من إحدى الشركات .