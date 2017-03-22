قطع المياه عن «المظلات» لمدة 16 ساعة

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قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه سيتم قطع المياه عن منطقة المظلات، وضعفها بمناطق شارع أحمد حلمى ومتفرعاته، ميدان رمسيس، أرض الشركة، ومدينة النور، وذلك ابتداء من الساعة 4 عصر يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة 8 صباح السبت المقبل، نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبرى محور روض الفرج.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.