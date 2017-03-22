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الإسماعيلي: سنبيع عواد حتى ينضم للمنتخب.. والحضري حارس الصدفة

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الإسماعيلي: سنبيع عواد حتى ينضم للمنتخب.. والحضري حارس الصدفة الإسماعيلي: سنبيع عواد حتى ينضم للمنتخب.. والحضري حارس الصدفة

التحرير

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أبدى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، غضبه الشديد من جهاز ، بسبب استبعاده المستمر لمحمد عواد، حارس مرمى الدراويش من قائمة منتخب الأول. 

وقال سعفان، في تصريحاته لـ "برنامج من الآخر" مع محمد شبانة، على إذاعه "نغم إف إم"، "إنه من العجيب ضم محمود جنش، حارس الزمالك الذي خاض مباريات قليلة مقارنة بعواد المتألق الذي لعب 23 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم".

وأضاف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي متهكمًا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لانتقال حارسه إلى الأهلي أو الزمالك حتى ينضم إلى منتخب مصر، مؤكدًا أن حارس منتخب مصر لن يخرج أبدًا عن أندية الأهلي أو الزمالك مهما كانت أسماءهم أو إمكانياتهم.

وتابع سعفان الصغير، أن عصام الحضري، حارس وادي دجلة الحالي، بكل تاريخه لعب بطولة أفريقيا الأخيرة بالصدفة لظروف إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي المفاجئة.

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التحرير

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