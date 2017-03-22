بالصور.. رئيس لجنة الحكام في «الفيفا» يدرب المصريين على الحكم الخامس

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أعطى ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المحاضرة التي جاء إلى القاهرة لإعطائها للحكام المصريين خلال المعسكر الذى تقيمه لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح فى الفترة من 21 إلى 30 مارس الجارى بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر.



وتأتي هذة الخطوة من جانب لجنة الحكام، بعد الخطأ التحكيمي الذي وقع خلال مباراة الزمالك ومصر للمقاصة والتي إنتهت بفوز الفريق الفيومي (1-0)، بعد أن تغاضى حكم المباراة جهاد جريشة، عن احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض، وهو ما أدى لإعلان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك انسحابه من الدوري الممتاز بعد هذه الواقعة.