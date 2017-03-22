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تشهد الفترة الحالية توقف الدوريات الأوروبية لمدة أسبوع لإفساح المجال أمام الأجندة الدولية، والتي ستشهد العديد من المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وأخرى ودية.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية الأندية الأكثر حفاظًا على نظافة شباكها في الدوريات الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والدوري الإٍسباني "الليجا"، والدوري الإيطالي "كالتشيو"، والدوري الألماني "بوندسليجا"، والدوري الفرنسي).

وعلى الرغم من أن ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة (وله مباراة مؤجلة أمام سيلتاف فيجو) بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب الـ 63 نقطة، إلا أن النادي الملكي بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، حقق 7 كلين شيت فقط، ليصبح بعيدًا عن قائمة الأندية الأكثر حفاظا على نظافة شباكها في الدوريات الخمس الكبرى.

الأمر ذاته لحامل لقب البريميرليج "ليستر سيتي" الموسم المنقضي، حيث أن الثعالب لديهم 5 مباريات فقط حافظوا على شباكهم نظيفة بها، وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، إلا أن الفريق بقيادة جوارديولا حقق 8 مباريات كلين شيت فقط ونفس العدد أرسنال.

وفي ظل منافسته لبايرن ميونخ في البوندسليجا وإحتلاله للمركز الثاني، إلا أن لايبزيج بقيادة مديره الفني رالف هازنهاتل، حافظ على شباكه نظيفة في ست مباريات فقط.

وفيما يلي الأندية الأكثر حفاظا على نظافة شباكها في الدوريات الخمس الكبرى.

الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

1- تشيلسي 13 مباراة.

2- توتنهام هوتسبير 12 مباراة.

3- إيفرتون 11 مباراة.

4- مانشستر يونايتد 10 مباريات.

5- ساوثهامتون وستوك سيتي 9 مباريات.

الدوري الإٍسباني "الليجا"

1- أتليتكو مدريد 14 مباراة.

2- فياريال 13 مباراة.

3- برشلونة 11 مباراة.

4- ديبورتيفو ألافيس 10 مباريات.

5- إسبانيول وإشبيلية وريال سوسيداد وليجانيس 9 مباريات.

الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

1- يوفنتوس 14 مباراة.

2- أتلانتا 13 مباراة.

3- روما 12 مباراة.

4- فيورنتيا 11 مباراة.

5- إمبولي وكييفو وميلان 10 مباريات.

الدوري الألماني "البوندسليجا"

1- بايرن ميونخ 13 مباراة.

2- آينتراخت فرانكفورت 10 مباريات.

3- فولفسبورج وهوفنهايم 9 مباريات.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه وهيرتا برلين 8 مباريات.

5- بوروسيا دورتموند وكولن وهامبورج 6 مباريات

الدوري الفرنسي

1- باريس سان جيرمان 16 مباراة.

2- مارسيليا 14 مباراة.

3- سانت إيتيان وموناكو ونيس 13 مباراة.

4- ليون ونانسي 11 مباراة.

5- بوردو وتولوز ورين وميتز 9 مباريات.