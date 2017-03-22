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وكيل أعمال فيراتي: اللاعب لن يتوج بالألقاب إذا لم يترك باريس سان جيرمان

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وكيل أعمال فيراتي: اللاعب لن يتوج بالألقاب إذا لم يترك باريس سان جيرمان وكيل أعمال فيراتي: اللاعب لن يتوج بالألقاب إذا لم يترك باريس سان جيرمان

التحرير

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قال وكيل أعمال ماركو فيراتي، أن اللاعب في حاجة لمغادرة باريس سان جيرمان، من أجل التتويج للبطولات الأوروبية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 هذا الموسم بخسارة قاسية بنتيجة 6-1 في «الكامب نو» على الرغم من الفوز ذهابا في حديقة الأمراء برباعية نظيفة.

وأوضح وكيل أعمال فيراتي دوناتو دي كامبلي، أن الوضعية معقدة للغاية خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ممتد حتى عام 2021، مشيرا إلى أن اللاعب الإيطالي يرغب في الفوز، إلا أن وضعية الفريق الفرنسي الحالية لن تجعله يفوز بأي شيء.

وأضاف كامبلي، أن فيراتي يتواجد في باريس سان جيرمان منذ 5 سنوات، وعليه أن يتخذ القرار فلا يكفي الحصول على الكثير من الأموال دون التتويج بالألقاب الهامة.

وأشار كامبلي، إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال فأي فريق يرغب في شراء فيراتي سينفق الكثير، لأن الأمر الأكيد أنه إذا ترك باريس سان جيرمان فسينضم لأحد عمالقة القارة الأوروبية.

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التحرير

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